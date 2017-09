Sampdoria vence e impõe segunda derrota ao Milan no Italiano

A Sampdoria recebeu o Milan neste domingo e levou a melhor, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Em Gênova, a equipe da casa venceu por 2 a 0, manteve-se invicta na competição e impôs a segunda derrota ao rival na competição.

Este foi o terceiro triunfo da Sampdoria, que teve o duelo diante da Roma adiado este mês e, por isso, tem uma partida a menos no campeonato. Ainda assim, chegou aos 11 pontos e ocupa a sexta colocação. O Milan tem apenas um ponto a mais e está em quinto.

Em um duelo bastante equilibrado, Sampdoria e Milan passaram em branco no primeiro tempo. Mas o time da casa já ameaçava o gol defendido por Donnarumma, que realizou grandes defesas e foi um dos destaques da etapa inicial.

Na volta do intervalo, os anfitriões mantiveram-se em cima do Milan até abrirem o placar aos 26 minutos. Após boa troca de passes no ataque, Cristian Zapata falhou e entregou a bola de graça para Duvan Zapata. O atacante da Sampdoria dominou no peito e fuzilou para o gol.

O Milan, então, se lançou para o ataque, pressionou, mas foi novamente castigado nos acréscimos, outra vez após erro de Cristian Zapata. O zagueiro escorregou e viu Ricardo Alvarez arrancar, invadir a área e bater cruzado para marcar.

Após a derrota, o Milan volta as atenções agora para a Liga Europa, pela qual vai encarar o Rijeka na quinta-feira, em casa. Já a Sampdoria só joga novamente no próximo sábado, quando visita a Udinese pelo Italiano.

Veja Também

Comentários