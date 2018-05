Sampaio Basquete bate Uninassau e vai enfrentar o Campinas na final da LBF

O Sampaio Basquete garantiu vaga na final da Liga de Basquete Feminina, neste domingo, ao vencer a Uninassau por 63 a 55, no ginásio Castelinho, em São Luís (MA), e fechar a série semifinal em 2 a 0.

Com o triunfo, o time maranhense avançou para enfrentar na decisão o Campinas, que no último sábado se tornou o primeiro finalista do torneio nacional ao derrotar o Blumenau por 76 a 62, em casa, no segundo confronto deste mata-mata da competição nacional e também fechar a sua série em 2 a 0.

A cestinha do Sampaio Basquete neste duelo de domingo foi Karina Jacob, com 15 pontos, sendo que ela ainda ajudou a sua equipe com nove rebotes. Pela Uninassau, Gil teve 16 pontos e 7 rebotes, seguida por Tassia, com 15 pontos.

O primeiro jogo da série melhor de cinco confrontos das finais será no próximo dia 20, em Campinas. Por ter feito a melhor campanha da primeira fase da competição, o time paulista fará os dois primeiros duelos da série decisiva em casa e até um eventual quinto jogo como mandante, caso o mesmo seja necessário.

Invicta, a equipe campineira, comandada pelo técnico Antonio Carlos Vendramini, ex-seleção brasileira, acumula 20 vitórias em 20 partidas em sua campanha na competição.