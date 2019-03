Saltos de Bungee Jumping são atração no Parque das Nações Indígenas, em pró do combate as drogas

Para saltar de bungee jumping é preciso ter no mínimo 14 anos de idade, e estar acompanhado de um responsável - Divulgação

Se você procura um programa diferente para o fim de semana, e ainda contribuir para uma boa causa, aqui vai #segueadica: saltar de bungee jumping com vista maravilhosa de Campo Grande. Nos dias 23 e 24 de março os saltos acontecem dentro do Parque das Nações Indígenas das 08 às 17hs.

A entrada ao evento é livre, e é super divertido ver a galera se jogando nesta aventura.

Quem quiser saltar vai poder se aventurar de uma altura de até 45 metros, equivalente a um prédio de 15 andares. Através de um guindaste, você e seu instrutor serão içados em uma espécie de gaiola, até a altura de Chegada a hora do salto. Seu instrutor lhe dá OK e você se joga através da porta da gaiola. A queda livre (esticamento) tem duração aproximada de 3 segundos até o repuxo do sistema elástico (que se repete em torno de 4 vezes) até a parada total. O pouso acontece no mesmo local do içamento e à vista de todos os seus amigos presentes.

Em solo, haverá um bolsão de ar semelhante ao utilizado para resgate de pessoas em edifício em chamas pelo Corpo de bombeiros. O equipamento de segurança tem aproximadamente 4mx4m por 2m de altura, garantindo ainda mais a segurança de quem quer se aventurar nesse esporte.

As empresas Pantanal Paraquedismo, Rapel CG e Guindastes MS, com o apoio do Governo do Estado, realiza esta ação radical no combate contra as Drogas, utilizando os e esportes radicais aqui no estado. Sempre com o cunho Social no Combate Contra as Drogas.

A idéia é passar uma imagem, a esta geração de adolescentes, que é possível ter uma vida cheia de aventura e emoção, longe das drogas, e que o caminho é o esporte.



“Acreditamos que o esporte é um dos principais caminhos nesta importante luta contra as drogas. Assim buscamos através da visibilidade do evento ajudar clínicas de reabilitação de dependentes químicos como nossa parceira, CERTA (Centro de Tratamento para Dependentes Quimicos Alcoolistas e Familiares)?.

Parte da arrecadação da bilheteria é destinada a comunidade, que precisa da ajuda da sociedade civil para manter seus trabalhos com pessoas problemas com Drogas.

Quem pode saltar ?

Para saltar de bungee jumping é preciso ter no mínimo 14 anos de idade, e estar acompanhado de um responsável. O peso limite para prática é de até 160 quilos. Não é permitido que pessoas com algum problema de saúde (como problemas na coluna ou coração, por exemplo) ou que tenham feito alguma cirurgia recentemente saltem. “Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio sobre o assunto – na hora do salto, o instrutor vai explicar como funciona e auxiliar a pessoa que for saltar”, explica o organizador.

Também é recomendado que quem vá saltar esteja com roupas leves, como de academia ou prática de esportes, e evite alimentos pesados antes do salto.

SERVIÇO

Valor R$90,00 reais para o dia 23 Sábado, das 08 às 17 horas. R$120,00 reais no dia 24 Domingo, das 08 às 17 horas.



CERTA (Centro de Tratamento para Dependentes Quimicos Alcoolistas e Familiares) https://www.facebook.com/tratamentocerta/



Maiores Informações (67) 9.9977-2990 - Gustavo Castela (67) 9.9810-1865 - Eduarda https://www.facebook.com/rapelcgms https://www.facebook.com/pantanalparaquedismo