Vereador busca apoio para atletas e projetos na área do esporte

Atletas que se destacam em Mato Grosso do Sul e precisam de apoio para competir fora do Estado se reuniram, nesta quinta-feira (2), com o vereador André Salineiro e o presidente da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul). A reunião foi um pedido do vereador para discutir formas de apoiar os esportistas e também a possibilidade de projetos na área.

O único cadeirante que compete no Jiu-jitsu em Campo Grande, Vinícius Kauê Azambuja, participou do encontro. Ele agradeceu o apoio de Salineiro e disse estar esperançoso com a possibilidade de projetos.

“Participo de competições normais, com pessoas que não têm deficiência. Não conheço cadeirante que também pratique o esporte aqui. Então, se houver projetos que incentivem essa prática seria muito bom”, comentou Vinícius.

Também participaram da reunião o corredor Vilmar Roberto Dias, que se prepara para competir na Corrida de São Silvestre e o professor de Boxe, Nilson Carlos Ferreira, ambos campeões estaduais.

Nilson tem um projeto de aulas de Boxe para crianças, adolescentes e jovens, na Vila Popular. “A gente atua de forma totalmente improvisada. Conseguir apoio é muito difícil”.

Segundo Vilmar, é preciso que outras autoridades também se voltem para o assunto. “Já cheguei a ir em praticamente todos os gabinetes da Câmara e nunca antes algum vereador se interessou em ajudar. Vamos conseguindo algumas coisas com a iniciativa privada, mas agora acredito que vamos ter mais atenção do poder público”, disse.

