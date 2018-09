Salah supera Cristiano Ronaldo e Bale e fatura prêmio da Fifa de gol mais bonito

O egípcio Mohammed Salah, do Liverpool, foi anunciado nesta segunda-feira, em Londres, como vencedor do Prêmio Puskás ao ter um de seus gols eleito como o mais bonito desta temporada 2017/2018 do futebol mundial.

O atacante superou, entre outros concorrentes, o português Cristiano Ronaldo, que foi o autor de uma obra-prima ao fazer, de bicicleta, um golaço em vitória do Real Madrid sobre a Juventus, hoje o seu clube, em confronto realizado em Turim pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Salah foi confirmado como ganhador da honraria desta premiação da Fifa pelo veterano atacante marfinense Didier Drogba, de 40 anos, e pelo músico britânico Noel Gallagher. O seu gol eleito como o mais belo foi um que ele marcou contra o Everton, em clássico pelo Campeonato Inglês, em dezembro de 2017.

O artilheiro egípcio venceu a disputa que travava com outros nove finalistas a este prêmio. Um deles era o uruguaio Arrascaeta, do Cruzeiro, que concorreu com um lindo voleio que resultado em gol no clássico contra o América-MG, pelo Campeonato Mineiro.

Salah, porém, mostrou certa surpresa ao ser anunciado como vencedor, pois discursou de maneira breve ao ser chamado ao palco para receber o Prêmio Puskas. "Não há muito a dizer sobre isso, só posso dizer que estou muito feliz e orgulhoso por todos que votaram em mim", afirmou.

O galês Gareth Bale também concorria a esta honraria pelo golaço de bicicleta que marcou justamente sobre o Liverpool, em maio, na decisão da Liga dos Campeões na qual o Real Madrid derrotou o time inglês por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia.

Presente na cerimônia desta segunda-feira como concorrente ao prêmio de melhor técnico, o francês Zinedine Zidane, ex-treinador do Real, disse que votaria no gol de Bale como o mais bonito ao ser entrevistado enquanto estava sentado na plateia.

Durante esta parte da cerimônia na qual será eleito o melhor jogador do mundo de 2018, o lateral-esquerdo Marcelo também foi questionado sobre qual gol ele gostaria ter marcado na última temporada europeia. E o brasileiro respondeu: "O gol que eu queria marcar eu marquei contra o Bayern". No caso, ele se referiu ao tento que fez pelo Real Madrid em vitória por 2 a 1 sobre o time alemão no confronto de ida da semifinal da última Liga dos Campeões.