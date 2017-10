Salah marca duas vezes, Egito bate Congo e volta a disputar uma Copa após 28 anos

O Egito está, enfim, de volta a uma Copa do Mundo. E a classificação veio neste domingo, após vitória emocionante sobre o Congo por 2 a 1, em casa, pelas Eliminatórias Africanas do Mundial de 2018, na Rússia. Os gols que garantiram a vaga vieram de um dos principais jogadores da seleção: o atacante Mohamed Salah, do Liverpool. E o último deles saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo.

Faltando uma rodada para o término da disputa, o Egito assegurou a liderança do Grupo E ao chegar aos 12 pontos, quatro na frente de Uganda. A chave contém também a forte seleção de Gana, que tem apenas seis e está fora do Mundial. Apenas o primeiro se garante na Copa da Rússia.

O sofrido triunfo deste domingo, que veio após os gols de Salah, colocou fim a uma longa ausência do Egito em uma Copa do Mundo. Esta, aliás, será apenas a terceira participação da seleção em um Mundial. Embora seja o maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito não disputa uma Copa desde 1990, na Itália. Curiosamente, a sua primeira participação havia sido no mesmo país, em 1934.

E o Egito jamais venceu uma partida na Copa do Mundo. Em 1934, em seu único jogo na competição, foi derrotado pela Hungria por 4 a 2. E, em 1990, empatou com Holanda e Irlanda, além de ter sido vencido pela Inglaterra.

Abalado por uma crise política que perdura nas últimas décadas, o Egito viu a turbulência assolar os gramados em 2012, quando torcedores do Al Masry massacraram 74 pessoas durante uma partida de futebol. O triste evento ficou conhecido como "Tragédia de Port Said" e resultou na condenação à morte de 10 torcedores.

Mas, neste domingo, o passado trágico finalmente ficou para trás. Mohamed Salah abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo, mas viu Arnold Bouka Moutou empatar já aos 43. Por fim, no último lance do jogo, o atacante do Liverpool converteu cobrança de pênalti e assegurou uma grande festa à torcida egípcia.

A seleção se tornou, assim, a 15.ª classificada na Copa do Mundo da Rússia. Além do Egito, estão classificados o Brasil, na América do Sul; a Nigéria, na África; Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita, na Ásia; Bélgica, Espanha, Alemanha, Inglaterra e Polônia, na Europa; e México e Costa Rica, na Concacaf. País-sede, a Rússia também está garantida.

Veja Também

Comentários