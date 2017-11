Rueda despista sobre zaga do Fla contra Junior Barranquilla; Éverton está fora

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, não confirmou a volta de Réver, que estava lesionado, à zaga do time rubro-negro na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O treinador colombiano preferiu fazer mistério sobre a escalação ao abrir a possibilidade de mandar a campo a dupla Rodholfo e Rafael Vaz, que atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, pela rodada passada do Brasileirão.

"Por sorte, (Réver) está trabalhando bem e acho que não há problema. Se vou escalar os dois ou nenhum, é uma situação que vamos definir nas próximas horas. Há de se considerar também que Rodholfo e Rafa vem em bom ritmo também. Mas é importante a experiência do Réver e a segurança de Juan para a defesa", despistou.

Rueda explicou a decisão de não relacionar para o duelo com a equipe colombiana o atacante Éverton - o jogador teve um problema na coxa esquerda na derrota para o Coritiba, na quarta passada, em Curitiba. Vinícius Júnior e Mancuello disputam a vaga.

"Éverton está em transição. Ainda tem pequena dor, ainda um pouco de insegurança. Vamos a reservar e poupar para que talvez esteja no próximo jogo. No jogo anterior esteve Mancuello, que teve bom comportamento. Vinícius também volta da suspensão que teve. São homens desta posição e podem jogar sem problemas e exercer a função".

O técnico flamenguista considera "vital" vencer o torneio sul-americano após o fracasso na Copa Libertadores e a campanha irregular que o clube carioca vem fazendo no Brasileirão deste ano. Mas Rueda espera encontrar um adversário tecnicamente bastante qualificado.

"Uma equipe com nomes muito importantes no futebol colombiano e um treinador com muita experiência. Junior tem sido protagonista no Campeonato Colombiano e na Copa da Colômbia. Rival muito difícil, jogo muito equilibrado", finalizou Rueda.

O jogo da volta entre as equipes que definirá um dos finalistas da Sul-Americana está marcado para o dia 30, às 22h15 (horário de Brasília), na Colômbia. A outra vaga na final da competição é disputada entre Libertad, do Paraguai, e Independiente, da Argentina - os paraguaios venceram o primeiro jogo por 1 a 0, em Assunção, nesta terça à noite.