Rueda confirma escalação de Éverton no Flamengo na final da Copa do Brasil

O técnico Reinaldo Rueda confirmou nesta terça-feira, em Belo Horizonte, a presença de Éverton no ataque do Flamengo na finalíssima da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta, às 21h45, no Mineirão. Segundo o treinador, o atacante, que se recupera de uma lesão na panturrilha, treinou normalmente no palco da partida e deverá iniciar a partida.

"Vai passar pela autoconfiança (do atleta). Felizmente, hoje ele fez um bom trabalho. Vamos ver como assimila esse esforço. Mas acho que não há nenhum problema. É um jogador muito corajoso. É positivo que ele esteja bem, porque dá essa mistura (como meia e atacante). É um jogador importante nas duas faces do jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Muito generoso, inteligente, desequilibrante, sabe bater na bola", declarou o treinador flamenguista em entrevista coletiva realizada nas dependências do Mineirão.

Rueda também indicou que poderá utilizar o jovem Lucas Paquetá, autor do gol da equipe na primeira partida da decisão, disputada no Maracanã - empate em 1 a 1. O técnico colombiano elogiou a qualidade técnica, a postura do elenco e projetou um bom final de temporada para o Flamengo.

"Temos uma equipe de grande qualidade técnica, jogadores com muita experiência, que tem uma grande trajetória. E hoje no futebol não vale somente o nome. Também é preciso ter comportamento. O futebol é muito competitivo, tenso. É preciso evitar esse excesso de confiança. Saber que tem que jogar intensamente cada jogo. E a equipe está melhorando e ainda mais nesses jogos importantes decisivos, como contra Botafogo e Cruzeiro. O Flamengo demonstrou raça, experiência. Estamos em um bom momento".

O grupo flamenguista realizou um treinamento na manhã desta terça no Mineirão, palco da final. O time deverá iniciar a partida contra o Cruzeiro com a seguinte formação: Alex Muralha; Pará, Rever, Juan e Renê (Trauco); Cuéllar, Willian Arão e Diego; Berrío, Guerrero e Éverton.

