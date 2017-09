Rossi vence em Watkins Glen e Castroneves vê chances de título diminuírem na Indy

O norte-americano Alexander Rossi, da equipe Andretti, venceu a etapa de Watkins Glen da Fórmula Indy - a penúltima da temporada de 2017 -, neste domingo, no estado de Nova York, acirrando a disputa pelo título da categoria. O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, que chegou a liderar a corrida, terminou em quarto lugar, posição que frustrou as suas expectativas em relação a ganhar o Mundial de Pilotos.

A largada ocorreu com a pista úmida, detalhe que modificou o panorama do início da prova. Após sair em sexto no grid, Hélio Castroneves teve um ótimo começo e assumiu a liderança na terceira volta, superando Alexander Rossi, que havia feito a pole position.

Mas Hélio Castroneves não foi bem em uma das relargadas - na 18.ª volta - e perdeu duas posições (para Alexandre Rossi e Ryan Hunter-Reay). O brasileiro ainda errou a saída dos boxes em outro "pit stop", prejudicando ainda mais as suas chances de retomar a ponta da prova.

O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, chegou em segundo lugar e o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, na terceira colocação. Já o brasileiro Tony Kanaan não conseguiu completar a prova. Ele se complicou na saída dos boxes, bateu no muro e teve que abandonar.

O líder da temporada, Josef Newgarden, da Penske, havia largado bem - deixando para frear no último momento na primeira curva. Mas a manobra o fez voltar ao quarto lugar rapidamente. O norte-americano comprometeu sua corrida - e a oportunidade de ampliar a vantagem pelo título - ao dividir a saída dos boxes com o compatriota Will Power e bater no muro. A equipe até conseguiu recolocá-lo na prova, mas o piloto chegou apenas na 18.ª posição.

Agora, Josef Newgarden segue na liderança do campeonato com 560 pontos, mas somente três à frente de Scott Dixon (557). Hélio Castroneves segue em terceiro, com 538, ainda sonhando com o título. Já Tony Kanaan, com 365 pontos, na nona colocação, está fora da disputa. A definição do campeão da Fórmula Indy na temporada de 2017 vai acontecer na 17.ª e última etapa em Sonoma, na Califórnia, no próximo dia 17.

