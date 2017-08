Rossi sofre acidente, tem ameaça de fratura e pode perder etapas da MotoGP

Uma das lendas da motovelocidade, o italiano Valentino Rossi sofreu acidente num treino de enduro nesta quinta-feira e corre o risco de perder as próximas etapas da temporada da MotoGP. De acordo com a imprensa italiana, o piloto da Yamaha sofreu fraturas na perna direita.

Equipe do piloto na MotoGP, a Yamaha confirmou o acidente, mas não revelou detalhes sobre o episódio. Afirmou apenas que o piloto de 38 anos se acidentou perto da cidade onde mora, em Urbino, e foi encaminhado ao hospital para fazer exames. "Um boletim médico com mais informações serão divulgado em breve", disse a equipe.

De acordo com familiares, Rossi sofreu fratura na tíbia e na fíbula da perna direita. "Valentino não está otimista, é um desastre", disse Graziano Rossi, pai do piloto, em entrevista à agência Ansa. Se as fraturas forem confirmadas, Rossi deve ser submetido a cirurgia ainda nesta quinta.

As lesões, se confirmadas, acontecem na mesma perna que Rossi fraturou em 2010, durante treino livre da etapa da Itália da MotoGP.

Vice-campeão da MotoGP nas últimas três temporadas, o italiano ocupa o quarto lugar geral do atual campeonato. Tem 157 pontos, contra 183 do compatriota Andrea Dovizioso, da Ducati, que lidera a temporada.

