Rosenqvist supera O'Ward no fim e vence pela 1ª vez na Fórmula Indy

O'Ward levou a McLaren ao seu primeiro pódio na categoria - (Foto: Joe Skibinski/IndyCar)

O sueco Felix Rosenqvist faturou sua primeira vitória na Fórmula Indy neste domingo, na corrida 2 da etapa de Road America, em Elkhart Lake, nos Estados Unidos. O piloto de 28 anos chegou ao topo do pódio com uma atuação consistente e emocionante, principalmente no fim da prova.

Faltando duas voltas para o fim da corrida, o piloto da Ganassi superou o mexicano Patrício O'Ward, que havia largado na pole position, e chegou na frente. Com o resultado, O'Ward levou a McLaren ao seu primeiro pódio na categoria. O americano Alexander Rossi, da Andretti, completou o pódio.

Vencedor das três primeiras corridas da temporada e dono de aproveitamento de 100%, o neozelandês Scott Dixon não brilhou neste domingo, ao contrário do que no sábado, quando chegou em primeiro. Ele não passou do 12º posto, após largar duas posições acima.

Se a corrida 1 em Elkhart Lake foi marcada pela tranquilidade, a prova de número dois já exibiu confusões logo na largada. Foi quando o australiano Will Power, conhecido pelas manobras incautas e polêmicas, tirou dois rivais da corrida: Ryan Hunter-Reay e Graham Rahal. Em seguida, o próprio Power deixou a prova.

A movimentação no pelotão intermediário, contudo, não afetou o pole O'Ward. Mas, a partir daí, iniciou a disputa com Rosenqvist, que vinha logo atrás ameaçando sua primeira posição. Eles trocaram de colocações ao longo da prova e, no final, o sueco demonstrou ter mais pneus.

Rossi cruzou a linha de chegada em terceiro, seguido pelo também sueco Marcus Ericsson e pelo americano Colton Herta. O Top 10 contou ainda com o americano Santino Ferrucci, o espanhol Alex Palou, o japonês Takuma Sato, o americano Josef Newgarden e o britânico Charlie Kimball. O brasileiro Tony Kanaan não disputou a corrida.

Apesar da atuação abaixo do esperado, Dixon segue na liderança da temporada, com 173 pontos. Colton Herta vem em segundo lugar, com 119 pontos, e o francês Simon Pagenaud é o terceiro, com 110.

A próxima etapa da Indy, a Iowa Indycar 250s, também terá rodada dupla. A primeira será na sexta-feira, e a segunda, no sábado, ambas na cidade de Newton, nos Estados Unidos.