Rosângela queima largada para se poupar para 4x100m e fica fora dos 200m

O Brasil não terá representantes na final dos 200 metros feminino no Mundial de Atletismo de Londres. Nesta quinta, na disputa das semifinais, Vitória Rosa não conseguiu avançar e Rosângela Santos queimou a largada de forma deliberada para se poupar para o revezamento brasileiro 4x100 metros. As eliminatórias da prova serão no sábado.

Rosângela alegou um desconforto muscular para evitar maior desgaste nesta semifinal dos 200m. "Foi uma estratégia. Sair, parar. Eu senti um incômodo na coxa e achamos melhor preservar para o revezamento", disse a velocista, em entrevista ao Sportv. "Junto com a comissão médica e técnica, definimos esse plano: não correr nenhum risco. Sou competitiva, ia forçar muito e poderia ter um risco maior e prejudicar o revezamento."

Vitória, por sua vez, competiu na última bateria e não conseguiu passar do 19º tempo das semifinais, com o tempo de 23s31. A mais veloz das baterias desta quinta foi a favorita holandesa Dafne Schippers, com 22s49. Atual campeã mundial, ela venceu sua bateria com ampla vantagem e até reduziu o ritmo nos metros finais.

"Estou muito feliz de estar aqui porque foi um ano difícil, mudei de treinador, de cidade. Achei que era um ano perdido, porque quando o atleta tem tantas mudanças, passa por uma transição muito grande", comentou Vitória, de apenas 21 anos. "Tem atleta que consegue se adaptar rápido, outros não. Fico feliz de ter feito isso muito rapidamente."

Vitória e Rosângela devem compor a equipe brasileira no revezamento 4x100 metros, que terá início no sábado, com as eliminatórias. A final da prova será disputada no mesmo dia.

Veja Também

Comentários