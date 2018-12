Rondo passa por cirurgia e deve desfalcar Lakers por pelo menos um mês

Rajon Rondo vai desfalcar o Los Angeles Lakers por pelo menos um mês

O armador Rajon Rondo vai desfalcar o Los Angeles Lakers por pelo menos um mês, na temporada 2018/2019 da NBA, após se submeter a uma cirurgia de ligamento do dedo anular direito.

Rondo lesionou o dedo durante a impressionante vitória do Lakers sobre o Golden State Warriors no duelo natalino. E ficou de fora da derrota do time de Los Angeles para o Sacramento Kings na noite de quinta-feira, assim como LeBron James, que sofreu lesão na virilha diante do clube de Oakland.

O armador se submeteu a uma cirurgia na sexta-feira e se prevê que esteja completamente recuperado entre quatro a cinco semanas, de acordo com a equipe. Assim, sem Rondo, o Lakers vai encarar nesta sexta-feira o Los Angeles Clippers, no primeiro confronto da temporada entre os times que compartilham o Staples Center. O Lakers é o quinto colocado da Conferência com 20 vitórias em 35 jogos, enquanto o Clippers soma 20 triunfos em 34 duelos.

Rondo tem médias de 8,4 pontos, 6,7 assistências e 4,4 rebotes nesta temporada. Ele também já assumiu um papel de líder em sua primeira temporada com o Lakers, que o contratou como agente livre em julho.

No entanto, o veterano só fez 14 jogos devido a uma suspensão de três duelos por causa de uma briga. E também teve uma ausência de 17 confrontos por fraturar um osso da mão direita, uma lesão que exigiu cirurgia. Retornou em 21 dezembro e jogou três partidas em cinco dias, voltando a se contundir. É provável que Lonzo Ball permaneça como armador titular do Lakers durante a ausência de Rondo.