Ronaldo brilha, Real goleia o Alavés e vence a quarta seguida no Espanhol

Depois de um péssimo início de temporada, o Real Madrid parece ter se encontrado em 2018. Neste sábado, os comandados de Zinedine Zidane receberam o Alavés no Santiago Bernabéu, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol, e golearam sem dificuldades por 4 a 0. Cristiano Ronaldo foi o destaque da partida, com dois gols marcados.

O resultado levou o Real a 51 pontos, na terceira colocação da tabela, mas, mais do que isso, reafirmou a recuperação do time madrilenho no momento mais importante da temporada. Já são quatro vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, cinco se forem contadas todas as competições.

É com este embalo que o Real volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Espanyol, novamente pelo Campeonato Nacional. Já o Alavés, que parou nos 28 pontos, na 16.ª posição, pega o Levante na quinta-feira.

O duelo deste sábado também foi importante para Benzema. Retrato dos piores momentos do Real na temporada, o francês vai tentando se recuperar. Mas não teve um início fácil. Aos 17 minutos, em rápido contra-ataque, recebeu de Theo Hernández, sozinho. Na hora de finalizar, escorregou e jogou para fora.

Se a fase de artilheiro não está boa, o atacante tentou servir os companheiros. Aos 25, cruzou para Bale, que emendou de bicicleta, rente à trave. Mas aos 43, o francês recebeu na área e deu belo toque de letra para Ronaldo, que girou batendo de esquerda e venceu o goleiro.

O gol deu tranquilidade para o Real, que voltou do intervalo pressionando e marcou o segundo logo com 30 segundos. Alexis vacilou, Benzema roubou e novamente serviu de garçom, desta vez para Bale, que finalizou firme.

O terceiro gol saiu 15 minutos. Lucas Vázquez recebeu na área e esperou a aproximação de Ronaldo, que finalizou cruzado para a rede. Era o 299.º do português no Campeonato Espanhol, e o 300.º poderia sair aos 43, quando Bale sofreu pênalti. Mas o astro foi solidário ao momento vivido por Benzema e deixou o francês cobrar a penalidade, selando o resultado.

CELTA VENCE - Na outra partida do dia já encerrada pelo Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo recebeu o Eibar em confronto direto e venceu por 2 a 0, com gols de Iago Aspas e Maxi Gómez. O resultado levou a equipe à sétima colocação, com 35 pontos, mesmo número do Eibar, que aparece em oitavo.