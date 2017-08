Romero volta e Giovanni Augusto vai para o banco no Corinthians

O Corinthians terá uma importante reforço para enfrentar o Sport, no sábado, às 19h, no Itaquerão. O paraguaio Romero está recuperado de dores na coxa esquerda e volta a ser titular da equipe. Ele vai entrar no lugar do contestado Giovanni Augusto.

Com isso, o técnico Fábio Carille deve mexer no posicionamento de alguns jogadores. Romero deverá atuar mais pela direita, ao invés de cair pelo lado esquerdo, como tem feito na maioria dos jogos. Assim, Clayson permanece no lado esquerdo e essa deve ser a única mudança da equipe em relação ao time que derrotou o Atlético-MG na última rodada.

Giovanni Augusto foi bastante criticado na partida contra Flamengo e Atlético-MG. Carille já disse algumas vezes que pretende recuperar o jogador, mas o meia não tem aproveitado as oportunidades. Quanto a Romero, o paraguaio sentiu dores na partida contra o Fluminense e em decorrência disso não enfrentou o Patriotas, Flamengo e Atlético-MG.

Marquinhos Gabriel, Jadson e Pablo continuam fora, se recuperando de lesão. Assim, o Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Romero e Clayson; Jô.

