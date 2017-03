Roma vira sobre o Sassuolo e recupera a vice-liderança do Italiano

A Roma retomou a vice-liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Sassuolo por 3 a 1, de virada, neste domingo, em casa, pela 29ª rodada da competição. O resultado levou o time anfitrião aos 65 pontos, com dois de vantagem sobre o Napoli, o terceiro colocado, e oito a menos do que a líder Juventus. O Sassuolo está na 15ª posição, com 31 pontos.

Os visitantes saíram na frente com um gol logo aos nove minutos de partida de Defrel. O empate veio aos 16. Após jogada pela direita, a bola sobrou nos pés do argentino Leandro Paredes, que arriscou de fora da área e marcou.

A partida seguiu equilibrada, até que a Roma acertou ótimo contra-ataque no último minuto da etapa inicial. El Shaarawy avançou pela esquerda, invadiu a área e tentou tocar por baixo do goleiro Andrea Consigli. Mohamed Salah aproveitou a sobra e mandou para as redes.

No segundo tempo, a Roma garantiu a vitória com um gol do centroavante Edin Dzeko, aos 23 minutos. O atacante bósnio se antecipou à zaga, recebeu a bola na área, ajeitou na coxa e mandou para o gol: 3 a 1.

A Roma volta a campo agora em 1º de abril para enfrentar o Empoli, que está na 17ª colocação, em casa. O Sassuolo atuará no mesmo dia, quando receberá a Lazio. A líder Juventus fará no dia seguinte o clássico contra o Napoli, fora de casa.

Em outro duelo encerrado há pouco neste domingo, a Udinese goleou o Palermo, em casa, por 4 a 1, também de virada. Os visitantes saíram na frente com Sallai. Thereau, Zapata, Rodrigo de Paul e Jankto garantiram a vitória. O resultado levou o time da casa para a 12ª colocação, com 36 pontos. O Palermo está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 15 pontos.

