Roma vira sobre o Chievo, faz 5 a 3 e segue na disputa pelo título italiano

A Roma dinamitou a chance da Juventus sagrar-se campeã italiana ainda neste sábado. Precisando vencer para se manter na briga pelo título, a equipe da capital até saiu atrás, mas obteve uma excelente reação para ganhar do Chievo de virada, por 5 a 3, fora de casa, em jogo válido pela penúltima rodada da competição.

Com o bom resultado deste sábado, a Roma chegou aos 84 pontos, um a menos do que a Juventus. Se derrotar o Crotone em casa, porém, neste domingo, a equipe de Turim conquistará o título italiano com uma rodada de antecedência. Já o Chievo soma 43 pontos e está em 14º.

Neste sábado, a Roma sentiu a pressão do duelo, foi pressionada no início e sofreu o primeiro gol logo aos 14 minutos, anotado pelo meia-atacante argentino Lucas Castro. Aos 27, contudo, quando ainda engrenava na partida, a Roma empatou com El Shaarawy, aproveitando boa jogada de Dzeko.

Mas o time mandante seguiu melhor e fez o segundo dez minutos depois com o atacante Roberto Inglese, de cabeça, após rápido contra-ataque do Chievo. Com o título nas mãos da Juventus, a Roma, então, se lançou ao ataque. E construiu um excelente resultado.

Ainda no primeiro tempo, o egípcio Mohamed Salah bateu colocado e empatou. Já aos 12 da etapa final, El Shaarawy recebeu bom lançamento de Strootman e garantiu a virada. Salah, aos 31, e Dzeko, aos 37, ainda completaram o placar e asseguraram o importante triunfo.

Nem mesmo o segundo gol de Inglese, já no final do duelo, foi suficiente para diminuir a festa dos jogadores da Roma, que segue firme na disputa pelo título, embora dependa agora de tropeços da Juventus.

