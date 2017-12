Roma vence e vai às oitavas como 1ª da chave; Chelsea empata e passa em 2º

A Roma garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. E, de quebra, ficou com a primeira colocação do Grupo C. Em casa, a equipe suou mais do que o esperado, mas derrotou o eliminado Qarabag por 1 a 0. Os italianos ainda foram beneficiados pelo empate por 1 a 1 entre Chelsea e Atlético de Madrid, em Londres.

Os resultados levaram Roma e Chelsea a 11 pontos, mas o time italiano leva vantagem no confronto direto e, por isso, avança na liderança, com o Chelsea passando em segundo. Pior para o Atlético de Madrid, que terminou em terceiro, com sete, e vai à Liga Europa. O Qarabag fecha a classificação com dois pontos.

Em Roma, os donos da casa suaram bastante no primeiro tempo diante do Qarabag e foram para o intervalo com o duelo empatado em 0 a 0. O resultado era perigoso, porque um gol dos visitantes aliado a um do Atlético de Madrid eliminavam os italianos. O Chelsea, já classificado, apenas definiria em que posição avançava.

Logo no segundo tempo, um gol em cada partida movimentaram o grupo. Na Itália, aos sete minutos, Perotti fez linda tabela pela esquerda e tocou para Dzeko, que finalizou em cima de Sehic. Mas a sobra ficou justamente com Perotti, que cabeceou para a rede e deu à equipe o resultado necessário para garantir a vaga.

Praticamente ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid chegou ao gol que o mantinha com esperanças. Aos 10 minutos, Saúl Ñíguez aproveitou assistência de Fernando Torres, após escanteio da direita, e deixou o Atlético na briga. Só que aos 29, Savic tocou contra o próprio gol após chute cruzado de Hazard e acabou com qualquer esperança espanhola.