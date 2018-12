Roma vacila, leva dois gols no final, e só empata com o Cagliari no Italiano

Irregular nesta temporada, a Roma abriu 2 a 0 sobre o Cagliari neste sábado, fora de casa, na Arena Sardegna, mas vacilou, levou o empate no final da partida e não conseguiu voltar a vencer no Campeonato Italiano. O duelo foi válido pela 15ª rodada da competição.

A Roma chegou ao terceiro jogo sem vitória e, mesmo com o empate, foi aos 21 pontos e subiu da oitava para a sétima posição, a primeira fora da zona de classificação à Liga Europa, de forma provisória, já que todos os seus rivais na briga por vaga nas competições europeias ainda não entraram em campo. Dessa forma, dependendo dos resultados, a equipe da capital pode perder até cinco posições.

Apesar de ter sido comemorado pelas circunstâncias da partida, o empate para o Cagliari, em termos de classificação, não é bom, uma vez que aumenta para cinco jogos a sequência sem vitória e impede que o time abra distância da zona de rebaixamento. No momento, a equipe soma 17 pontos e ocupa o 13º lugar.

Com maior volume de jogos e pouco ameaçado, a Roma dominou o primeiro tempo e abriu dois gols de vantagem com certa facilidade. O italiano Cristante abriu o placar aos 14 minutos e o sérvio Kolarov, em bela cobrança de falta, ampliou a vantagem aos 41.

No segundo tempo, no entanto, tudo mudou em poucos minutos nos instantes finais do jogo. Depois de muito lugar, o Cagliari diminuiu com um gol de Ionita, aos 39 minutos e, mesmo depois de ficar com um a menos após Srna ser expulso, chegou ao empate com gol de Marco Sau nos acréscimos. Antes do apito final, Ceppitelli também recebeu o cartão vermelho e o time da casa terminou a partida com nove jogadores em campo.