Roma perde fora de casa para o SPAL e se distancia da vaga na Liga dos Campeões

Na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a Roma decepcionou neste sábado. Em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, o time da capital foi até Ferrara e perdeu por 2 a 1 para o modesto SPAL.

A derrota manteve a Roma com 47 pontos, a três da Inter de Milão, que fecha a zona de classificação ao torneio continental, em quarto lugar, com 50, e que no domingo vai encarar o rival Milan, o terceiro, com 51. Já o SPAL se distanciou da zona de rebaixamento após chegar aos 26 pontos, em 15º lugar.

O duelo contou com a participação de um brasileiro, o zagueiro Juan Jesus, que foi titular pela Roma. E ele não conseguiu impedir que o argelino Mohamed Farès abrisse o placar para o SPAL aos 22 minutos do primeiro tempo.

O argentino Diego Perotti saiu do banco de reservas para igualar o placar para a Roma aos oito minutos da etapa final, tendo convertido pênalti. Mas Andrea Petagna, também em pênalti, aos 14, definiu o triunfo do SPAL, que não vencia há seis rodadas, com quatro derrotas e dois empates no período desse jejum.

Também neste sábado, em um duelo muito movimentado, a Sampdoria venceu o Sassuolo por 5 a 3, fora de casa. O triunfo deixou o time de Gênova com 42 pontos, em nono lugar, enquanto os mandantes pararam nos 32, na 12ª posição.

A Sampdoria foi ao intervalo vencendo por 3 a 1 com os gols marcados pelo francês Grégoire Defrel, por Fabio Quagliarella e pelo polonês Karol Linetty, tendo sido vazado pelo marfinense Jérémie Boga. Na etapa final, o belga Dennis Praet e Manolo Gabbiadini anotaram para o clube de Gênova, que foi vazado pelo ganês Alfred Duncan e pelo senegalês Khouma Babacar.