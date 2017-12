Roma para em goleiro e perde chance de encostar nos líderes do Italiano

A Roma desperdiçou neste domingo uma boa chance de encostar nos líderes do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, ficou no 0 a 0 com o Chievo, pela 16ª rodada, ao parar nas grandes defesas do goleiro Stefano Sorrentino.

Com o resultado, a Roma chegou aos 35 pontos e segue na quarta colocação, ainda sem poder alcançar a líder Inter de Milão, que tem 40. O time da capital, porém, ainda tem um jogo a menos na tabela. O time de Verona, por sua vez, tem 21 e ocupa o 10º lugar na classificação.

Neste domingo, a Roma encontrou mais dificuldade do que esperava na casa do adversário. Tomando a iniciativa do jogo, o Chievo foi mais ofensivo e dominou as ações no primeiro tempo, dando trabalho para o goleiro Alisson, da seleção brasileira.

Os visitantes só conseguiram ganhar espaço depois do intervalo. Buscando mais o ataque, a Roma então passou a ter dificuldade com o goleiro Sorrentino. Ele fez ao menos quatro grandes defesas, em lances de Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e do brasileiro Gerson. Assegurou, assim, um ponto para os anfitriões.

Na próxima rodada, a Roma vai receber o Cagliari, diante de sua torcida, no sábado. O Chievo visitará o Crotone no dia seguinte.