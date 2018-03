Roma faz 4 no líder Napoli, assume 3º lugar e ajuda Juventus na luta pelo título

A Roma freou em grande estilo o embalo do líder Napoli no Campeonato Italiano. Atuando em Nápoles diante de um adversário que vinha de dez vitórias seguidas na competição, o time da capital nacional venceu por 4 a 2, de virada, neste sábado à noite, e assumiu a terceira posição, com 53 pontos. Para completar, a equipe acabou ajudando a Juventus na luta direta pelo título com a equipe napolitana, que agora está apenas um ponto à frente (69 a 68) do clube de Turim, vice-líder da tabela.

O Napoli chegou a dar a impressão de que conquistaria mais um triunfo ao abrir o placar do duelo deste sábado já aos 6 minutos da etapa inicial, com Insigne. Porém, já em seguida, aos 7, a Roma empatou com Cengiz Under e depois virou com Edin Dzeko aos 26.

Na etapa final, Edin Dzeko voltou a marcar aos 28 e Diego Perotti ampliou para 4 a 1 aos 34, após aproveitar uma falha bizarra de um defensor que tentou afastar um cruzamento da esquerda usando o calcanhar de forma imprudente e entregou a bola nos pés do meia argentino, que finalizou para as redes.

No finalzinho, Dries Mertens descontou para 4 a 2 nos acréscimos do tempo normal, aos 47, mas o estrago já estava feito e não havia mais tempo para sonhar com qualquer reação.

E se por um lado fez a luta pelo título se tornar ainda mais acirrada entre os dois primeiros colocados, por outro a Roma também foi beneficiada pela vitória da Juventus sobre a Lazio, por 1 a 0, também fora de casa, em confronto realizado horas mais cedo por esta 27ª rodada do Campeonato Italiano. Ao ser derrotada em casa, a equipe romana estacionou nos 52 pontos, caiu para a quarta posição e foi ultrapassada pela rival da capital nacional, agora terceira colocada.

Essa derrota também foi a segunda grande decepção amargada pelo Napoli em pouco mais de dez dias, pois na segunda quinzena do mês passado o time foi eliminado pelo RB Leipzig na Liga Europa e ficou fora das oitavas de final do torneio continental.

Assim, agora restará ao Napoli se preparar durante toda a próxima semana para o clássico diante da Inter de Milão, fora de casa, no dia 11 de março, pela 28ª rodada do Italiano, que a Roma abrirá como mandante no dia 9 enfrentando o Torino.

Depois disso, no dia 13, o time romano atuará novamente em seus domínios pelo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Shakhtar Donetsk. Na partida de ida, na Ucrânia, a equipe italiana foi derrotada por 2 a 1.