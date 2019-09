Roma e Lazio vencem e se mantêm próximos dos líderes do Campeonato Italiano

Roma e Lazio, rivais da capital italiana, venceram seus jogos neste domingo e seguem próximos dos líderes da competição nacional. O primeiro derrotou o Lecce fora de casa por 1 a 0, enquanto o segundo goleou o Genoa por 4 a 0. Os duelos são válidos pela sexta rodada.

Com os resultados positivos, Roma e Lazio seguem coladas na tabela, na quinta e sexta posições, com 11 e 10 pontos, respectivamente. Na frente deles estão Napoli, Atalanta, Napoli e a Inter de Milão, que lidera o torneio com 18 pontos.

Em Lecce, no estádio Via Del Mare, a Roma enfrentou um adversário duro, mas foi superior. Depois de muito insistir, o time do técnico português Paulo Fonseca chegou à vitória com um gol do artilheiro bósnio Edin Dzeko, anotado no início da segunda etapa.

Jogando em casa, no estádio Olímpico de Roma, a Lazio, ao contrário do seu maior rival, não encontrou dificuldade para vencer seu jogo e despachou o Genoa com dois gols no primeiro tempo e outros dois na etapa final.

O sérvio Milinkovic-Savic abriu o placar, o romeno Radu ampliou, o equatoriano Caicedo fez o terceiro e o artilheiro italiano Immobile selou o resultado.

Em outro duelo da sexta rodada já encerrado neste domingo, a Udinese derrotou o Bologna por 1 a 0 em casa e, com isso, deixou a zona de rebaixamento. Agora, a equipe de Údine tem sete pontos e aparece no décimo lugar. O Bologna ocupa a nona colocação, com oito pontos.