Roma derrota o Parma e será adversária da Juventus nas quartas da Copa da Itália

A Copa da Itália conheceu nesta quinta-feira o seu último time classificado às quartas de final. É a Roma, que derrotou o Parma por 2 a 0, no estádio Enio Tardini, na cidade de Parma, pelo complemento da fase de oitavas de final. O clube romano terá pela frente a Juventus na próxima etapa da competição.

A vitória da Roma fora de casa foi obtida apenas no segundo tempo. E graças a Lorenzo Pellegrini. O atacante do time romano balançou as redes duas vezes para garantir a classificação. O primeiro saiu aos quatro minutos e o segundo, em cobrança de pênalti, aconteceu aos 31.

Pelas quartas de final, por conta de um sorteio realizado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), a Juventus será mandante no jogo único marcado para o próximo dia 29. A partida ocorrerá no Juventus Stadium, em Turim.

Os outros três confrontos da fase de quartas de final da Copa da Itália são: Napoli x Lazio, no estádio San Paolo, em Nápoles; Milan x Torino, no estádio San Siro, em Milão; e Inter de Milão x Fiorentina, no estádio Giuseppe Meazza, também em Milão.