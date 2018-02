Roma decide no segundo tempo, vence a Udinese e assume a terceira posição

A Roma obteve um excelente resultado neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe da capital dominou a Udinese e ganhou por 2 a 0, com os dois gols marcados já no segundo tempo.

A boa vitória fez a Roma saltar para a terceira colocação da competição, com 50 pontos. Pode, contudo, ser ultrapassada ainda neste sábado pela Inter de Milão, que soma 48 e enfrenta o Genoa fora de casa. Já a Udinese está em décimo, com 33.

Com o goleiro brasileiro Alisson entre os titulares e alguns destaques como Edin Dzeko, El Shaarawy e Nainggolan, a Roma até foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem.

E o ritmo parecia que seguiria similar na etapa final. Até que, aos 25 minutos, o atacante turco Cengiz Ünder recebeu de fora da área, arriscou, acertou o canto e marcou um belo gol.

Em desvantagem, a Udinese seguiu apática e pouco ameaçou o gol de Alisson. E, com o jogo dominado, a Roma ampliou aos 44, depois do adversário perder a bola no campo de defesa. Nainggolan, então, tocou rasteiro e o meia Diego Perotti definiu o placar.