Roma 'carimba faixa' da Juventus e se mantém na briga para ir à Liga dos Campeões

No clássico que fechou o domingo de confrontos do Campeonato Italiano, a Roma venceu a Juventus por 2 a 0, no Estádio Olímpico da capital nacional, e "carimbou a faixa" da octocampeã, que nesta temporada faturou o seu oitavo título consecutivo da competição e obteve uma sequência inédita de troféus na história dos principais torneios domésticos da elite europeia.

Com o triunfo, a Roma também se manteve na briga para ir à Liga dos Campeões ao se garantir na sexta posição, com 62 pontos, apenas um atrás da Inter de Milão, que ocupa o quarto lugar e hoje fecha a zona de classificação do torneio ao principal interclubes do Velho Continente. E a Internazionale voltará a jogar no fechamento deste 36ª e antepenúltima rodada da competição nesta segunda-feira, quando enfrenta o Chievo, em casa.

Fechando atualmente a área de acesso à Liga Europa, a equipe romana também voltou a ficar empatada com o Milan, que tem os mesmos 62 pontos e ocupa a quinta posição depois de ter superado a Fiorentina por 1 a 0, no último sábado, em Florença.

No clássico deste domingo, a Roma só conseguiu assegurar a vitória na parte final do segundo tempo. Abriu o placar com um gol aos 34 minutos, com Alessandro Florenzi completando para as redes um passe de Edin Dzeko. Depois disso, aos 45, o mesmo Dzeko selou o 2 a 0 após uma assistência de Cengiz Under.

Na penúltima rodada, a Roma enfrentará o Sassuolo, no próximo sábado, fora de casa, enquanto a Juventus, que seguiu com 89 pontos na liderança, terá pela frente a Atalanta, em Turim, na despedida de seus torcedores como mandante.

A Atalanta, por sinal, assumiu a terceira posição da tabela no último sábado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Genoa, mas pode perder o posto nesta segunda-feira para a Inter de Milão, que está apenas dois pontos atrás.