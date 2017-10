Roma bate Milan, obtém 4ª vitória seguida e faz rival cair para 7º no Italiano

Embalada, a Roma venceu o Milan por 2 a 0, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, no clássico da sétima rodada do Campeonato Italiano. O atacante bósnio Dzeko e o lateral-direito Alessandro Florenzi marcaram os gols para a equipe romanista.

A segunda derrota seguida na competição tirou o time milanista da zona de classificação para os principais torneios europeus. O Milan estacionou nos 12 pontos e ocupa a sétima posição na tabela, logo abaixo do Torino, que também tem 12 pontos e fecha a área de acesso à Liga Europa.

Já a Roma - que tem um jogo a menos em relação aos demais devido ao adiamento da partida contra a Sampdoria, na terceira rodada - conquistou a quarta vitória consecutiva e subiu para o quinto lugar, com 15 pontos.

O jogo foi bastante equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, mas o time da capital italiana conseguiu se impor, especialmente no segundo tempo. O bósnio Dzeko abriu o placar aos 26 minutos com um chute de fora da área que desviou no zagueiro Alessio Romagnoli e enganou o goleiro Donnarumma.

Cinco minutos depois, A Roma desceu novamente com o meia belga Nainggolan, que bateu firme, de perna esquerda, já dentro da área. Donnarumma defendeu bem, mas o lateral-direito Alessandro Florenzi estava atento, pegou o rebote e mandou para as redes do Milan: 2 a 0.

O Milan, que teve o meia turco Hakan Calhanoglu expulso aos 35 do segundo tempo, ainda tentou se atirar no ataque para buscar o empate, mas não teve forças para superar o adversário. Os romanos apenas controlaram a partida até o apito final.

Essa foi a segunda derrota seguida do Milan no Italiano, no qual anteriormente havia sido derrotado por 2 a 0 pela Sampdoria, fora de casa.

Na próxima rodada (a 8ª), que será disputada entre os dias 14 e 16 deste mês, após a parada no calendário internacional para os jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, o Milan terá pela frente o clássico de Milão, diante da Internazionale, vice-líder do campeonato nacional. Já a Roma receberá o Napoli, que está na ponta do Italiano.

