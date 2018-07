Rojas ocupa vaga de Marcos Guilherme e já deve ser titular no São Paulo

O atacante Joao Rojas, contratado pelo São Paulo durante a parada do calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo da Rússia, deve ser a principal novidade do time de Diego Aguirre para o duelo contra o Flamengo, na quarta, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um duelo direto pelas primeiras posições da tabela, já que os paulistas, em 3º lugar, estão só a quatro pontos de distância dos líderes cariocas.

Desde que chegou ao clube, o jogador equatoriano vem sendo utilizado nos treinos na ponta-direita, atuando no lugar de Marcos Guilherme, que deixou o clube em junho e agora atua no Al-Wehda, da Arábia Saudita. E vem ganhando confiança. Nesta segunda, Rojas treinou mais uma vez ao lado de Diego Souza e Everton no ataque tricolor. Precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder jogar, o que deve acontecer entre esta segunda e terça.

Também contratado nesta pausa para o Mundial, o lateral-direito Bruno Peres ainda deve passar por mais etapas de fortalecimento muscular antes de ficar à disposição do técnico uruguaio. Os dois foram oficialmente apresentados pelo clube nesta segunda. Uma provável escalação do São Paulo para o duelo desta quarta tem: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton.

Quem também tem chance de ser relacionado pela primeira vez para um jogo do clube paulista é Gonzalo Carneiro, contratado em abril e que se recuperava de uma pubalgia para poder atuar. Na avaliação da comissão técnica, ele fez uma boa intertemporada, chegou a marcar gols em amistosos, e está perto de jogar pela primeira vez com a camisa tricolor.

O São Paulo tem uma sequência difícil de jogos nesse retorno de Campeonato Brasileiro. Depois do duelo contra os líderes, recebe o Corinthians no sábado, no Morumbi e, na semana que vem, joga fora de casa contra o Grêmio e contra o Cruzeiro. No início de agosto, dia 2, recebe o Colón, da Argentina, pelo jogo de ida da 2ª fase da Copa Sul-Americana.