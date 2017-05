Rogério Dutra Silva vence tenista italiano na estreia e avança em Istambul

O tenista brasileiro Rogério Dutra Silva, número 69 do ranking da ATP, superou - nesta segunda-feira - o italiano Riccardo Bellotti em sua estreia no Torneio de Istambul, competição que é disputada em quadras de saibro, por 2 sets a 1, aplicando um "pneu" no adversário no set final. As parciais foram de 3/6, 7/6 (7/1) e 6/0.

Dutra Silva começou mal e foi presa fácil para Bellotti no primeiro set. Mas já no segundo, conseguiu equilibrar a partida, venceu no tie-break, e arrancou na parcial de desempate para confirmar a classificação. O brasileiro chegou a ter o saque quebrado em quatro oportunidades pelo número 204 do mundo, mas respondeu aproveitando seis dos nove break points que teve a seu favor.

Na próxima rodada da competição disputada na Turquia, o brasileiro Dutra Silva vai enfrentar o vencedor do confronto entre o egípcio Mohamed Safwat, apenas número 216 do mundo, e o australiano Bernard Tomic, cabeça de chave número 6.

Nos demais confrontos pelo Torneio de Istambul nesta segunda-feira, o belga Steve Darcis, cabeça de chave número 8, bateu o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. O australiano Jordan Thompson superou o espanhol Adrian Menendez-Maceiras por 2 sets a 1 com uma "bicicleta", parciais de 6/7 (7/4), 6/0 e 6/0. O checo Jiri Vesely derrotou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.

MUNIQUE - Pelo Torneio de Munique, o brasileiro Thomaz Bellucci, cabeça de chave número oito, deverá enfrentar na próxima rodada o alemão Yannick Hanfmann, apenas 273.º do ranking, que superou o austríaco Gerald Melzer, número 115 do mundo, na rodada anterior.

Bellucci, que atualmente é o número 57 no ranking da ATP, havia vencido na estreia do Torneio de Munique o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0. Quem também passou pela primeira rodada foi o veterano alemão Tommy Haas, de 39 anos, que derrotou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

