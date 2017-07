Rogério Dutra Silva sente lesão muscular e desiste de jogar Torneio de Hamburgo

Melhor tenista do Brasil no ranking da ATP - em 63.º lugar -, o paulista Rogério Dutra Silva anunciou nesta terça-feira a sua desistência do Torneio de Hamburgo, um ATP 500 disputado em quadras de saibro na Alemanha, por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele jogou nesta segunda pela chave de duplas, ao lado do espanhol Albert Ramos-Viñolas, e faria sua estreia em simples nesta quarta.

De acordo com o tenista, a lesão apareceu na partida contra o italiano Alessandro Giannessi, na última sexta-feira, quando foi derrotado e eliminado nas quartas de final do Torneio de Umag, um ATP 250 na Croácia. Após um período de descanso, jogou duplas na segunda-feira, mas nesta terça percebeu que poderia ter um problema maior se entrasse em quadra. Assim, se decidiu pela desistência.

Quem se deu bem foi o dominicano Jose Hernández Fernández, que entrou como "lucky-loser" na chave principal e nesta quarta-feira irá desafiar o britânico Aljaz Bedene pela primeira rodada.

Nesta terça-feira, três argentinos venceram na estreia em Hamburgo. Leonardo Mayer bateu Albert Ramos-Viñolas, que é o cabeça de chave número 1, Nicolas Kicker surpreendeu o veterano alemão Tommy Haas e Federico Delbonis ganhou duelo nacional contra Carlos Berlocq.

Campeão em Umag, o russo Andrey Rublev não manteve o embalo e caiu para o alemão Philipp Kohlschreiber, que agora desafia o cabeça 4 francês Gilles Simon.

NA SUÍÇA - O mau tempo atrasou nesta terça-feira a programação de jogos do Torneio de Gstaad, um ATP 250 disputado em quadras de saibro. Um dos prejudicados foi o brasileiro Thomaz Bellucci, que teve a sua estreia contra o suíço Henri Laaksonen adiada para esta quarta.

No único duelo entre os dois, nas oitavas de final do Challenger de Marburg, em 2014, o suíço ficou com a vitória por 2 sets a 1. Bicampeão (2009 e 2012) em Gstaad, Thomaz Bellucci faz a sua oitava participação no torneio suíço. Além dos dois títulos, o brasileiro fez semifinal em 2015 e quartas em 2014.

Thomaz Bellucci e André Sá também jogam duplas nesta quarta-feira. Eles enfrentam na estreia a parceria formada pelo indiano Leander Paes e pelo croata Antonio Sancic.

Nos poucos jogos realizados antes da chuva, o brasileiro Thiago Monteiro bateu o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o 67.º colocado no ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3 - e agora jogará contra o holandês Robin Haase, número 50 do mundo, que bateu o argentino Renzo Olivo.

