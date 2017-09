Rogério Dutra Silva avança com virada na estreia em São Petersburgo

O brasileiro Rogério Dutra Silva começou com vitória a sua participação no Torneio de São Petersburgo, ATP 250 russo disputado em quadras duras. Nesta quarta-feira, o número 73 do mundo avançou ao superar, de virada, o moldávio Radu Albot, o 108º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 55 minutos.

O adversário de estreia de Rogerinho seria o checo Jiri Vesely, que desistiu do torneio antes mesmo do seu início. Assim, a vaga foi herdada pelo lucky-loser Albot, que havia sido eliminado na rodada final do qualifying, mas ganhou nova chance em São Petersburgo.

E Albot até começou bem a sua participação, tanto que venceu o primeiro set por 6/2, após conseguir três quebras de saque e só perder o saque uma vez. Depois, porém, Rogerinho reagiu. No segundo set, o brasileiro se safou nas três oportunidades em que o seu saque esteve ameaçado e converteu dois break points para fazer 6/2.

No set de desempate, Rogerinho foi bem superior. O brasileiro obteve três quebras de serviço e só perdeu o saque uma vez, triunfando novamente por 6/2. Assim, avançou no seu jogo de estreia em São Petersburgo, mesmo tendo fechado a partida com nove duplas faltas.

Nas oitavas de final, Rogerinho terá um duro desafio. O brasileiro terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 1 do evento russo e 13º colocado no ranking da ATP. O espanhol venceu os dois duelos anteriores, na Copa Davis de 2014 e no Torneio de Chennai nesta temporada.

Também nesta quarta-feira, o bósnio Damir Dzumhur se garantiu nas oitavas de final em São Petersburgo. Ainda pela primeira rodada do torneio russo, o alemão Jan-Lennard Struff e o argentino Guido Pella triunfaram nos seus jogos de estreia.

