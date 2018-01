Rogério Ceni supera Lúcio, goleiro falha e Fortaleza vence amistoso contra o Gama

O ex-goleiro Rogério Ceni levou a melhor neste sábado sobre o zagueiro Lúcio. Em duelo envolvendo dois pentacampeões mundiais com a seleção brasileira em 2002, o Fortaleza contou com uma falha bizarra do goleiro adversário para vencer o Gama por 3 a 0, no estádio Bezerrão, em Brasília.

Essa foi a segunda vitória do Fortaleza sob o comando do técnico Rogério Ceni - em jogo-treino no sábado anterior, a equipe goleou o Juazeiro-CE por 6 a 0. Já o zagueiro de 39 anos fez a sua estreia pelo Gama.

E a vitória do time de Rpgério Ceni começou a ser construída em uma falha bizarra de um goleiro. Após cobrança de falta logo aos seis minutos, a bola desviou, subiu muito e ficou fácil para Victor Brasil segurar, mas a bola pipocou em suas mãos e entrou.

Ainda no primeiro tempo, com tranquilidade, o Fortaleza chegou ao segundo gol com o atacante Gustavo, ex-Corinthians. E, aos 13 minutos da etapa final, o ex-Flamengo Paulo Sérgio definiu o placar.

"Foi bacana. Um campo muito bom para se jogar, com gramado bom, que dá velocidade. Usamos todos os jogadores que a gente trouxe, até os mais jovens. Gostei do que vi. Ainda há muito para corrigir, mas o padrão foi bom, a transição boa, no geral foi bom", avaliou Rogério Ceni em entrevista ao SporTV.

A estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense será na próxima quarta-feira contra o Uniclinic, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.