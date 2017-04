Rogério Ceni prevê saídas no elenco do São Paulo para a disputa do Brasileirão

A eliminação do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista diante do Corinthians, neste domingo, vai dar ao time mais de duas semanas de treino e a chance de planejar a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni explicou neste domingo, após o empate em 1 a 1 no Itaquerão, que prevê a saída de alguns jogadores do time.

Após ser eliminado na mesma semana também na Copa do Brasil, a equipe do Morumbi tem como compromisso seguinte o jogo no dia 11 de maio, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, contra o Defensa Y Justicia, da Argentina. Depois, no fim de semana, vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Até essas duas partidas, o São Paulo terá trabalhos apenas no CT da Barra Funda.

"Talvez o elenco fique um pouco mais enxuto para o Brasileiro porque não temos mais, como foi a partir do dia 4 de fevereiro, jogos de quarta e de domingo, dois na mesma semana", explicou. O plantel conta com aproximadamente 30 jogadores e, além das saídas, pode ter também a vinda de reforços neste período até o recomeço do calendário. "Vamos parar para analisar e avaliar nossa estratégia", disse.

O São Paulo vai contar nesta semana com a chegada de um novo executivo na diretoria de futebol. Vinicius Pinotti deixará o comando do marketing do clube, departamento em atua desde 2015, para ter atribuições como, por exemplo, a contratação de reforços. O dirigente ocupará uma função que já estará adequada ao novo estatuto, com um cargo remunerado.

Ceni afirmou que tem ambições altas para a disputa do Brasileiro. "Minha expectativa é que o time chegue à Libertadores de 2018", disse. "Vejo um time construído para ganhar jogos, ser ofensivo. Temos que aperfeiçoar nosso sistema de jogo, vejo que melhoramos muito. Nosso time tem evoluído bastante e tem potencial para crescer", comentou.

