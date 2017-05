Rogério Ceni começa a esboçar o time do São Paulo para jogo da Copa Sul-Americana

O técnico Rogério Ceni vem preparando o São Paulo para enfrentar o Defensa y Justicia, na próxima semana, longe dos holofotes. Os treinamentos no CT da Barra Funda tem sido fechados após o aquecimento e ele quer tranquilidade para montar o time para enfrentar o rival argentino pela Copa sul-americana.

Para este duelo no dia 11 de maio, ele não poderá contar com o zagueiro Maicon, que cumpre suspensão ainda por causa de uma punição imposta no ano passado, na disputa da Copa Libertadores. De acordo com o primeiro esboço de time, Lucão deve ganhar a vaga do capitão da equipe e atuar ao lado de Rodrigo Caio na defesa.

Alguns jogadores devem estar em campo, como Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Jucilei, Thiago Mendes e Lucas Pratto. Restam duas vagas entre os titulares e quatro atletas lutam por elas. No meio, o duelo está entre Cícero e Thomaz, e no ataque, entre Luiz Araújo e Morato.

Ceni já indicou, após as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, que deve reduzir o grupo. Para os jogadores, isso já era esperado. "Quando o resultado não vem as coisas acontecem. A redução no elenco acho que iria acontecer se a gente deixasse as competições, mas todos os jogadores estão à disposição", comentou o volante Thiago Mendes.

No jogo de ida, na Argentina, São Paulo e Defensa y Justicia empataram por 0 a 0. Assim, o time paulista precisa de um vitória em casa para avançar à segunda fase da Sul-Americana.

Veja Também

Comentários