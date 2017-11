Rogério Ceni aceita proposta e é o novo técnico do Fortaleza

Ídolo e ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni é o novo treinador do Fortaleza. O ex-goleiro aceitou a proposta para dirigir o time cearense na próxima temporada e terá contrato de um ano. O clube ainda não divulgou detalhes sobre o acordo, mas o novo comandante deve ser apresentado na segunda-feira no time cearense.

As negociações avançaram nesta semana, depois que o presidente do clube, Marcelo Paz, viajou a São Paulo para conversar pessoalmente com Rogério. A proposta foi analisada e aceita nesta sexta-feira. O ex-goleiro vai levar para Fortaleza dois auxiliares e um preparador físico, e terá total autonomia na formação do elenco.

Esta será a segunda oportunidade de Rogério Ceni no comando de um time de futebol depois que parou de jogar. Ele esteve à frente do São Paulo na primeira metade desta temporada, e obteve 49,5% de aproveitamento em 37 jogos: 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas.

Ceni vem sendo sondado pelo Fortaleza desde a demissão de Antônio Carlos Zago, no fim do mês passado. O time buscava um nome "de peso" para 2018, em que comemora o centenário de sua fundação. No clube, Rogério terá a companhia de Bosco, ex-goleiro que foi o seu reserva no São Paulo.

Oficialmente, o Fortaleza ainda não se pronunciou para falar sobre o acordo, mas publicou no Twitter emojis que mostram a imagem de um contrato assinado e ainda divulgou um vídeo, cujo título foi o "M1to é do Leão". O vídeo não traz nenhuma declaração do ex-jogador, mas exibe defesas praticadas pelo ex-goleiro em sua carreira com a camisa do São Paulo.

A estreia oficial de Rogério no comando do Fortaleza deverá ser no dia 10 de janeiro, contra o Tiradentes, em um duelo no qual a equipe atuará como mandante na abertura de sua campanha do Campeonato Cearense de 2018.