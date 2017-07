Rogerinho leva virada e perde de italiano nas quartas em Umag

Um dia depois de faturar a maior vitória da carreira, o tenista brasileiro Rogério Dutra Silva sofreu dura virada no Torneio de Umag, na Croácia, e se despediu nas quartas de final, nesta sexta-feira. Rogerinho, atual 64º do mundo, foi batido pelo italiano Alessandro Giannessi, 104º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 7/5, em quase 3 horas de confronto.

O brasileiro de 33 anos entrou em quadra nesta sexta embalado pelo grande triunfo sobre o francês Gael Monfils, ex-número 6 do mundo e atual 13º do ranking. Num duro confronto, Rogerinho se impôs diante do favorito em três sets no que foi a maior vitória de sua carreira.

O desgaste físico do confronto, contra um rival que é conhecido por nunca desistir de um ponto, apresentou a conta nesta sexta. Rogerinho venceu o set inicial no tie-break, após uma quebra de saque para cada lado. Mas caiu de rendimento na segunda parcial. Na terceira, chegou a estar com quebra na frente, com 5/3.

Porém, perdeu quatro games em sequência, levou a virada no set e no jogo, finalizado após 2h51min de disputa. Foi o terceiro triunfo do italiano sobre o brasileiro em três confrontos já realizados no circuito.

Com o revés, Rogerinho se despediu da competição de nível ATP 250. Isso porque ele fora eliminado na chave de duplas, na quinta, jogando ao lado do italiano Paolo Lorenzi.

