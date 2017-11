Rogerinho cai no ranking e Brasil pode ficar sem representante no Top 100

O Brasil poderá ficar sem representantes no Top 100 do ranking masculino de tênis nas próximas semanas. Rogério Dutra Silva, atual número 1 do País, caiu na lista atualizada nesta segunda-feira e, caso não defenda seus pontos nesta semana, pode ficar de fora da relação dos 100 primeiros colocados.

Na atualização desta semana, Rogerinho perdeu uma posição, figurando agora em 94º. Na semana passada, ele disputou o Challenger de Montevidéu, no Uruguai, e foi eliminado nas quartas de final. Assim, não defendeu a pontuação obtida no mesmo torneio no ano passado, quando foi finalista.

Nesta semana, o tenista vai disputar o Challenger de Santiago, no Chile. Se cair de forma precoce, pode sair do Top 100 na próxima semana. Neste caso, o Brasil poderia terminar o ano sem nenhum representante na lista.

Isso porque Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, que estiveram no Top 100 durante a maior parte do ano, seguem sem conseguir voltar à lista. Ainda sem jogar, o primeiro sustentou a 112.º, enquanto Monteiro subiu quatro colocações. Aparece agora em 129.º.

Entre os primeiros colocados do ranking, não houve alterações até a 32ª colocação porque não houve competições maiores na semana passada. No domingo, teve início o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Londres. A competição vai encerrar a temporada dos principais tenistas do mundo.

Desta forma, Rafael Nadal segue na liderança, enquanto Roger Federer ocupa a segunda colocação. Alexander Zverev está em terceiro, seguido por Dominic Thiem, Marin Cilic e Grigor Dimitrov. Todos estão competindo em Londres nesta semana.

Stan Wawrinka, em recuperação física, é o 7º colocado. Completam o Top 10 David Goffin, Jack Sock e Pablo Carreño Busta. Somente os dois primeiros disputam o ATP Finals.

Sem maiores torneios na semana passada, a primeira alteração no ranking aconteceu no 32º posto. Campeão do Challenger de Montevidéu, em casa, o uruguaio Pablo Cuevas ganhou seus posições e é o 32º. Cuevas foi o tenista que mais subiu na lista dentro do Top 100 nesta semana.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 10.645 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), 9.005

3.º - Alexander Zverev (ALE), 4.410

4.º - Dominic Thiem (AUT), 3.815

5.º - Marin Cilic (CRO), 3.805

6.º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.650

7.º - Stan Wawrinka (SUI), 3.150

8.º - David Goffin (BEL), 2.975

9.º - Jack Sock (EUA), 2.765

10.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.615

11.º - Juan Martín Del Potro (ARG), 2.595

12.º - Novak Djokovic (SER), 2.585

13.º - Sam Querrey (EUA), 2.535

14.º - Kevin Anderson (AFS), 2.480

15.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.320

16.º - Andy Murray (ESC), 2.290

17.º - John Isner (EUA), 2.265

18.º - Lucas Pouille (FRA), 2.235

19.º - Tomas Berdych (RCH), 2.095

20.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.015

94.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 597

112.º - Thomaz Bellucci (BRA), 531

129.º - Thiago Monteiro (BRA), 435