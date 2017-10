Rogerinho cai e Bellucci despenca 17 posições no ranking da ATP; Monteiro sobe 6

O ranking da ATP voltou a ser atualizado nesta segunda-feira e não trouxe novidades positivas para o tênis brasileiro em seu Top 100. Atual número 1 do País, Rogério Dutra Silva caiu da 74ª para a 75ª posição, enquanto Thomaz Bellucci despencou 17 postos e agora ocupa o 92º lugar na classificação geral.

Eliminado na segunda rodada do qualifying do Torneio de Pequim, ATP 500 iniciado no último final de semana, na China, Rogerinho mesmo assim poderá voltar a evoluir na listagem da ATP na próxima segunda. Já Bellucci agora se vê mais próximo do risco de sair do Top 100, embora também tenha chances de subir novamente no ranking em sua próxima atualização. E isso apesar de não disputar torneios nesta semana.

Sem jogar desde o final de agosto, quando foi eliminado na estreia do US Open, Bellucci também ficou fora do último confronto que o Brasil disputou na Copa Davis, contra o Japão, por estar lesionado. Já Thiago Monteiro, que esteve presente no embate diante dos japoneses em Osaka, desta vez subiu seis posições no ranking e assumiu a 120ª posição.

Monteiro, por sinal, é o único brasileiro que faz parte do Top 300 que comemorou uma evolução na listagem nesta segunda-feira. Guilherme Clezar estacionou na 238ª posição, mas ao menos se tornou o novo número 4 do País, pois João Souza, o Feijão, desabou 25 colocações e agora é o 242º tenista do mundo. Outro jogador do País no grupo dos 300 melhores, João Pedro Sorgi caiu do 255º para o 256º lugar.

Já entre os maiores nomes do tênis na atualidade, Rafael Nadal se manteve tranquilo na primeira posição, com 9.465 pontos, enquanto o suíço Roger Federer segue na vice-liderança, com 7.505, contra 6.790 do britânico Andy Murray, o terceiro colocado. Não houve, por sinal, nenhuma alteração de posição no Top 10.

No Top 20, porém, seis tenistas mudaram de posto. Um deles foi o belga David Goffin, que saltou da 12ª para a 11ª posição após ter conquistado no último final de semana o título do Torneio de Shenzen, na China. Ele ultrapassou o canadense Milos Raonic, agora o 12º colocado.

O norte-americano Sam Querrey (novo 15º do mundo) e o Kevin Anderson (agora 16º) foram outros dois tenistas que trocaram de posição nesta segunda-feira. O mesmo valeu para o australiano Nick Kyrgios e o checo Tomas Berdych, agora respectivos 19º e 20º colocados.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 9.465 pontos

2) Roger Federer (SUI), 7.505

3) Andy Murray (GBR), 6.790

4) Alexander Zverev (ALE), 4.310

5) Marin Cilic (CRO), 4.155

6) Novak Djokovic (SER), 4.125

7) Dominic Thiem (AUS), 3.925

8) Grigor Dimitrov (BUL), 3.575

9) Stan Wawrinka (SUI), 3.540

10) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.855

11) David Goffin (BEL), 2.855

12) Milos Raonic (CAN), 2.825

13) Roberto Bautista (ESP), 2.525

14) Kei Nishikori (JAP), 2.475

15) Sam Querrey (EUA), 2.445

16) Kevin Anderson (AFS), 2.425

17) John Isner (EUA), 2.425

18) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.375

19) Nick Kyrgios (AUS), 2.245

20) Tomas Berdych (RCH), 2.195

75) Rogério Dutra Silva (BRA), 675

92) Thomaz Bellucci (BRA), 592

120) Thiago Monteiro (BRA), 467

