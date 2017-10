Rogerinho bate russo na estreia e vai às oitavas de final do Torneio de Moscou

O brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com vitória no Torneio de Moscou, nesta terça-feira, ao bater o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h17min de confronto no ATP 250 realizado em quadras duras.

Atual tenista número 1 do Brasil e 81º do mundo, Rogerinho assim se credenciou para jogar as oitavas de final da competição e terá como próximo adversário o israelense Dudi Sela, que na primeira rodada eliminou o croata Borna Coric com um triunfo por 6/3 e 6/2, conquistado na última segunda-feira.

Essa foi a primeira vez que o brasileiro enfrentou Donskoy, 73º colocado do ranking mundial, no circuito da ATP. E ele mostrou eficiência ao confirmar todos os seus saques na partida e ainda converter dois de três break points cedidos pelo russo para encaminhar a sua vitória em sets diretos.

Na próxima fase em Moscou, Rogerinho tentará avançar à terceira rodada de um torneio pela primeira vez desde julho, quando foi até as quartas de final em Umag, na Croácia, palco de um ATP 250 realizado em quadras de saibro.

Um eventual adversário do brasileiro em um possível duelo de quartas de final em Moscou também foi definido em outro jogo já encerrado nesta terça-feira. Trata-se do checo Lukas Rosol, que abriu campanha na chave principal derrotando o russo Konstantin Kravchuk por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/3).

O próximo rival de Rosol será o francês Adrian Mannarino, que estreará direto nas oitavas de final por ser o terceiro cabeça de chave da competição. Caso passe por Dudi Sela, atual 73º colocado do ranking, em outro duelo inédito no circuito profissional, Rogerinho vai encarar o ganhador deste confronto.

Em outra partida já terminada na capital russa nesta terça, o bósnio Damir Dzumhur sofreu um pouco, mas confirmou a sua condição de sexto cabeça de chave ao bater o italiano Thomas Fabbiano por 2 sets a 1, com 6/3, 0/6 e 6/2, em sua estreia.

Diferentemente do seu compatriota, Andreas Seppi avançou à segunda rodada nesta terça ao contar com a desistência do checo Jiri Vesely, por lesão, quando vencia o segundo set por 4/1, após ter liquidado a primeira parcial em 6/3.