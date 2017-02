Roger relaciona 20 no Atlético-MG e confirma entradas de Felipe Santana e Robinho

O Atlético-MG fechou na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Galo, a sua preparação para o jogo contra o Democrata, neste sábado, às 16h30, no estádio Mamudão, em Governador Valadares, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. E o técnico Roger Machado relacionou um grupo de 20 jogadores para o confronto, confirmando como principais novidades as entradas de Felipe Santana e Robinho na equipe titular.

Felipe irá ocupar o lugar na zaga aberto por Leonardo Silva, que será poupado por desgaste físico depois de ter ficado um período afastado por causa de uma lesão muscular. Já Robinho entrará no ataque na vaga que vinha sendo preenchida por Cazares por decisão técnica de Roger, após o equatoriano ter sido utilizado como substituto do astro enquanto o mesmo se recuperava de uma lesão na costela.

"O Felipe iniciou o ano jogando. Optamos por tirar o Léo desse jogo porque ele fez três jogos em sequência, vindo de um período grande de inatividade em função da lesão. Nada mais do que isso, efetivamente para tê-lo inteiro a maior parte do ano. Então, não muda muito, não devo trocar de lado o Gabriel, o mantendo pelo lado esquerdo e o Felipe pelo lado direito", afirmou o comandante do Atlético-MG, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, ao justificar a mudança na zaga.

Já ao comentar a volta de Robinho ao time, o treinador ressaltou que a mesma já era esperada e lembrou que o jogador já havia entrado na equipe no decorrer do clássico contra o América-MG, no último domingo, no Mineirão, onde a equipe alvinegra goleou por 4 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Mineiro.

"O Cazares veio crescendo de produção do início do ano para cá. Nesse último jogo, senti que ele estava bem mais à vontade na posição. Agora, a volta do Robinho me dá a opção de ter, também, um jogador que sabe ser um articulador e que, no ano passado, confirmou uma boa média de gols, que dá um poder ofensivo importante para a equipe", ressaltou Roger.

Confira os relacionados do Atlético-MG para o jogo deste sábado:

Goleiros - Giovanni e Uilson.

Laterais - Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Leonan.

Zagueiros - Gabriel, Felipe Santana e Jeziel.

Volantes - Rafael Carioca, Yago, Ralph e Elias.

Meias - Cazares, Otero e Maicosuel.

Atacantes - Robinho, Fred e Rafael Moura.

