Roger marca dois e reservas do Inter passam com facilidade pelo Avenida

Contratado junto ao Botafogo para esta temporada, Roger mostrou neste sábado por que a diretoria do Internacional foi buscá-lo mesmo tendo Leandro Damião como titular. O centroavante marcou duas vezes e definiu o triunfo por 3 a 0 do time colorado sobre o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

O Inter entrou em campo com uma escalação reserva e sofreu nos primeiros momentos, mas contou com grande atuação de Roger para vencer pela terceira vez na competição, chegando a nove pontos, mesmo número do líder Caxias, que ainda atua na rodada. Já o Avenida parou nos quatro pontos e é o sexto colocado.

Diante do time reserva do Inter, o Avenida ganhou o campo de ataque nos primeiros minutos e teve grande oportunidade aos 14 minutos. Hyantony cruzou para a área, Patrick falhou ao tentar afastar e Diego Torres ficou com a sobra, livre, mas jogou para fora. Aos 25, os donos da casa responderam com Marcinho, que finalizou com perigo.

O jogo era morno, sem grandes oportunidades de ambos os lados. As equipes, então, passaram a apostar na jogada aérea. Aos 31, Luis Henrique não conseguiu colocar a bola na direção do gol após falta cobrada da direita. Mas a resposta do Inter foi fatal. Aos 45, Danilo Silva subiu alto após escanteio da direita e testou firme para a rede.

O gol deu a tranquilidade necessária para o Inter se soltar no segundo tempo. Não sem antes levar um susto. Aos nove minutos, o volante Gabriel Dias levou uma pancada na cabeça e ficou no gramado, sentindo. O jogador precisou deixar o gramado, para a entrada de Edenílson.

Mesmo assim, o Inter foi para cima e marcou o segundo aos 14 minutos. Patrick cruzou da esquerda, a bola desviou no meio do caminho e achou a cabeça de Roger, que não finalizou em cheio, mas fez o suficiente para vencer Rodrigo Santos. O centroavante voltou a aparecer aos 24. Ele recebeu de Juan na área e parou no goleiro adversário, mas aproveitou a sobra para marcar.

A ampla vantagem não impediu que o Inter seguisse pressionando e perdesse boa chance aos 27. Ruan fez ótima jogada pela esquerda e tocou atrás para Juan, que encheu o pé no travessão. Dois minutos depois, Marcinho saiu de frente para o gol e parou em Rodrigo Santos. Claudinho ainda salvou em cima da linha na sequência.

O Avenida ainda tentou o gol de honra, mas viu Claudinho e Weber finalizarem mal. Aos 44, Roger ainda teve a oportunidade de fazer o seu terceiro, mas Rodrigo Santos fez boa defesa na cabeçada do atacante.

Na próxima quarta-feira, o Inter volta as atenções para a Copa do Brasil, pela qual estreia diante do Boavista, fora de casa. Já o Avenida só entra em campo na sexta-feira que vem, quando recebe o Juventude pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.