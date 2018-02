Roger Machado testa Michel Bastos como titular no Palmeiras

O Palmeiras pode ter novidade no time para os próximos jogos. Na tarde desta quinta-feira o técnico Roger Machado comandou um treino na Academia de Futebol em que manteve a equipe titular utilizada nas últimas partidas do Campeonato Paulista, mas testou uma mudança. Michel Bastos atuou durante alguns minutos como lateral-esquerdo na vaga de Victor Luís.

O time participou de um trabalho tático no campo, em que as formações atuavam sem goleiro fixo. A equipe teve: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luis, Felipe Melo, Tchê Tchê, Lucas Lima, Willian, Dudu e Borja. A base dessa formação é a que levou o Palmeiras às cinco vitórias consecutivas nas rodadas iniciais do Estadual.

Já na parte final, Roger testou a entrada de Michel Bastos no time. O jogador atuou como titular na lateral na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0 e pode aparecer como novidade para o próximo jogo, sábado, contra o Mirassol, fora de casa. A posição está sem o provável titular, Diogo Barbosa, que se recupera de lesão no tornozelo e iniciou a transição para o gramado na segunda-feira.

O treino teve ainda a presença no gramado do zagueiro Edu Dracena e do meia Moisés. Os dois não participaram diretamente do trabalho promovido por Roger pois ainda cumprem cronograma especial na parte física para poderem atuar regularmente. O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, também na Academia de Futebol.