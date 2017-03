Roger Machado relaciona Marlone, mas faz mistério sobre escalação para o clássico

Roger Machado encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico com o Cruzeiro, sábado, no Mineirão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas, embora já tenha a escalação do Atlético definida, ele preferiu fazer mistério e não revelou o time que entrará em campo.

Para o clássico deste sábado, Roger terá o retorno de Otero, convocado à seleção venezuelana para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia, e de Leonardo Silva, recuperado de contusão. Outra novidade será a presença de Marlone, recém-contratado do Corinthians e relacionado pela primeira vez. O treinador, porém, não quis confirmar se algum deles será titular.

"A gente imagina algumas situações envolvendo o que o adversário fez nos últimos jogos, se perdeu alguém suspenso ou lesionado, e a gente faz algumas simulações imaginando o que pode acontecer", explicou o treinador, detalhando apenas que a escalação não será muito diferente da utilizada nos jogos anteriores.

"Na minha cabeça, nunca tive dúvida. Tenho muitas opções de formação, mas não deve fugir muito daquilo que a gente tem feito nos últimos tempos. A formatação é a mesma e o que pode mudar é a posição de um jogador, um movimento diferente ou alguma coisa para neutralizar uma virtude do adversário", acrescentou.

Embora o Atlético já tenha garantido a primeira posição da classificação geral, Roger ponderou que a disputa de um clássico sempre é importante. Assim, ele pediu foco e disposição ao elenco. "Os jogos são estudados, há um respeito mútuo, mas, acima de tudo, há muita intensidade na disputa de um jogo como esse", avaliou.

"Vencer o clássico, além da pontuação na tabela, tem um peso grande. Há uma medida de força que, posteriormente ao resultado, o clássico é comentado, principalmente pelo fator torcida, para medir a evolução das equipes contra o tradicional adversário", finalizou.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros - Giovanni, Uilson e Cleiton.

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César, Danilo e Leonan.

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana e Erazo.

Volantes - Rafael Carioca, Elias, Adílson e Yago.

Meias - Cazares, Otero e Marlone.

Atacantes - Robinho, Fred, Luan e Rafael Moura.

