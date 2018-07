Róger Guedes rescinde com o Atlético-MG e deve jogar pelo Shandong Luneng

O atacante Róger Guedes rescindiu contrato com o Atlético-MG nesta quinta-feira e deve ser confirmado em breve como reforço do Shandong Luneng, da China. A saída do jogador do clube mineiro foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF.

Róger Guedes tinha os direitos federativos vinculados ao Palmeiras e estava emprestado ao Atlético até o final do ano. O clube paulista, no entanto, optou por negociá-lo com o futebol chinês. O Shandong Luneng, inicialmente, havia manifestado interesse no atacante Dudu, do Palmeiras, mas não teve acordo.

A janela de transferências para o futebol chinês se encerra nesta sexta-feira. O Shandong Luneng deve pagar 10 milhões (cerca de R$ 45 milhões) de euros pelo atleta. O Palmeiras tem 25% dos direitos econômicos e o Criciúma, 75%. Pelo contrato com o clube alviverde, o Atlético-MG tem uma porcentagem por divulgação do jogador. O valor deve ser abatido da porcentagem do Palmeiras na negociação.

Róger Guedes já não participou do treino desta quinta-feira do Atlético e deixa a equipe mineira após 28 partidas e 13 gols marcados. O atacante é a terceira baixa do Atlético na semana. Na segunda-feira, o Torino confirmou a contratação do zagueiro Bremer.

E na quarta-feira, o volante Gustavo Blanco foi submetido a cirurgia no joelho. O Atlético-MG anunciou que o jogador de 23 anos foi operado pelo médico Rodrigo Lasmar, que trabalha também na seleção brasileira. Gustavo Blanco sofreu entorse no joelho durante o treino no último dia 1º e só deve voltar aos gramados em 2019.