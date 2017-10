Róger Guedes é afastado e passará a fazer treinos à parte no Palmeiras

O atacante Róger Guedes foi afastado pela diretoria do Palmeiras da próxima partida, neste domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A alegação do clube é que o jogador passará a treinar separado do restante do elenco para se recondicionar fisicamente, contudo, ele foi duramente cobrado por seus colegas e por diretores por sua postura durante os treinamentos.

Róger Guedes não anda em boa fase. Na última quinta-feira, foi ele quem derrubou o colombiano Mendoza na área palmeirense, aos 41 minutos do segundo tempo, e deu ao Bahia a chance do empate na partida disputada no Pacaembu - Edigar Junio bateu o pênalti e não desperdiçou, selando o 2 a 2.

O atacante já não participou do trabalho comandado pelo técnico interino Alberto Valentim com o elenco nesta sexta-feira - ele ficou na sala de musculação do CT. Róger marcou oito gols nesta temporada e nos últimos jogos tem apresentado uma postura que desagradou a diretoria de futebol e seus companheiros do elenco.

Róger Guedes foi contratado junto ao Criciúma em abril do ano passado e tem contrato com o clube até março de 2021. Apesar do afastamento vir apenas nesta sexta, o comportamento do jogador já teria irritado a diretoria em outras oportunidades.

A notícia veio em dia conturbado no Palmeiras. Afinal, nesta sexta-feira o clube anunciou a saída do técnico Cuca, justamente após o empate com o Bahia na quinta. Por isso, o time alviverde será comandado no domingo pelo auxiliar Alberto Valentim.

Veja Também

Comentários