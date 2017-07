Roger exalta humildade do Botafogo e compara clube ao Leicester, da Inglaterra

O atacante Roger, do Botafogo, destacou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Rio, a humildade do elenco alvinegro como motivo para o desempenho da equipe neste ano, após vencer o Atlético Mineiro por 3 a 0 e se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. O jogador, ao tentar classificar o Botafogo como uma equipe surpreendente, comparou o clube carioca ao Leicester City, time de médio porte que se sagrou campeão do Campeonato Inglês na temporada 2015/2016.

"Acho que o futebol brasileiro é muito nivelado. As equipes estão em alto nível de competitividade e o que tem feito a diferença para nós é reconhecer as nossas limitações. Atuar de forma simples, humilde e saber que temos que ajudar os companheiros. Assim como o Leicester City fez ano passado e encantou muita gente, estamos procurando fazer aqui também. Quem sabe não possamos ser campeões também?", analisou o atacante.

Roger projetou jogos equilibrados e sem favoritismo para ambas as partes diante do Flamengo, adversário do time botafoguense na semifinal da Copa do Brasil, que obteve a vaga depois de eliminar o Santos. Mas o jogador também pediu paz aos torcedores que comparecerão nas duas partidas entre os rivais cariocas pelo torneio nacional.

"Acho que serão dois grandes jogos. Está tudo em aberto e sabemos que enfrentaremos uma grande equipe e de grandes jogadores, mas aqui também temos os nossos valores. Peço desde já menos violência e sim que o estádio seja um lugar de festejar. É o momento do Rio de Janeiro com duas grandes equipes na semifinal da Copa do Brasil. Que vença o melhor e espero que seja o Botafogo", frisou Roger.

Antes de iniciar a caminhada na fase decisiva da Copa do Brasil, o Botafogo terá pela frente o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está em sétimo lugar, com 24 pontos. Já o adversário paulista luta para fugir da zona de rebaixamento. Hoje ocupa a 18.ª posição, com 16 pontos.

