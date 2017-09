Roger é afastado do Botafogo para tratar tumor renal e não jogará mais em 2017

O atacante Roger teve detectado um tumor nos rins e por isso foi afastado do elenco do Botafogo. Artilheiro do time carioca no Campeonato Brasileiro com dez gols, o centroavante de 33 anos passará por cirurgia nos próximos dias e não atuará mais nesta temporada.

O Botafogo e o atleta ainda não se pronunciaram de forma oficial. O clube carioca usou as redes sociais para postar uma foto com a hashtag Força, Roger. Outros clubes, como Flamengo, Santos, Palmeiras e Coritiba também demonstraram apoio ao jogador pelo Twitter e Facebook.

Roger conquistou o carinho dos torcedores brasileiros em geral ao contar a história de sua filha, Giulia, de 11 anos, que é cega. Ele chegou a entrar em campo com a menina no duelo contra o Avaí, em junho, no estádio do Engenhão, e se emocionou quando os torcedores gritaram o nome dela.

Roger também é o artilheiro da equipe na temporada. No total, foram 49 jogos e 17 gols marcados. A equipe alvinegra está atualmente na sexta colocação da competição nacional com 40 pontos. Seu próximo compromisso é diante do Vitória neste domingo às 16h no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

