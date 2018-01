Roger confirma Palmeiras sem alterações: 'Vamos dar entrosamento'

No terceiro jogo do Palmeiras no ano, a equipe vai com a mesma formação dos dois compromissos anteriores. Nesta quarta-feira, o técnico Roger Machado confirmou que na quinta-feira, contra o Red Bull Brasil, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, vai manter o time. O objetivo é dar entrosamento aos jogadores e aproveitar o bom momento, já que a equipe ganhou as duas primeiras partidas.

"A ideia é dar continuidade. Sempre que possível, vamos repetir a equipe", disse o treinador em entrevista coletiva na Academia de Futebol. "A tendência é que com a repetição você pode dar um entrosamento maior, ter um equilíbrio das forças e das características", afirmou. O time titular será: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja.

A preparação final da equipe será em treino fechado no Allianz Parque. Roger prometeu preparar alterações para o jogo e adiantou a possível presença do meia Moisés no banco de reservas. O jogador cumpriu um cronograma especial de pré-temporada, está preparado para a estreia e a tendência é que entre no segundo tempo da partida contra o Red Bull Brasil.

O técnico contou que tem conversado com o grupo para evitar a acomodação depois das duas vitórias nas primeiras rodadas do Paulistão, porém está otimista de que o bom início signifique boas expectativas. "Tenho certeza que esse ano será diferente de 2017. Ano passado, com a ausência das conquistas, houve uma cobrança muito grande. Sinto no dia a dia que os atletas têm a necessidade de dias vitoriosos", afirmou.

Roger explicou ainda uma das grandes dúvidas da temporada, a do gol. O técnico elogiou Jailson, escolhido para a posição, e contou que na hierarquia estabelecida na equipe, o primeiro reserva passou a ser Fernando Prass. A terceira opção é Weverton, contratado no começo deste ano.

O jogo com o Red Bull no Allianz Parque começa às 21 horas desta quinta-feira. Segundo o clube, já foram vendidos 20 mil ingressos.