Rodriguinho desfalca treino, mas deve atuar pelo Corinthians no clássico

O técnico Fábio Carille encerrou neste sábado a preparação do Corinthians para o clássico diante do São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A principal novidade no treinamento realizado no CT Joaquim Grava foi a ausência do meia Rodriguinho, que, no entanto, não deverá ser problema para a partida.

O Corinthians não explicou o motivo, mas Rodriguinho realizou um trabalho a parte na academia. A tendência, no entanto, é que o jogador tenha sido apenas poupado por conta da sequência de jogos. Camacho trabalhou na equipe titular, mas a vaga deve ficar mesmo com o dono da posição.

Carille também fez mistério e não confirmou a escalação que entrará em campo para o clássico. Depois de um rápido aquecimento no gramado, ele comandou um trabalho tático com a equipe longe dos olhos dos jornalistas que estavam no local.

Mas o Corinthians não deve ter grandes surpresas. Recuperado de lesão muscular, Balbuena deve ser titular na vaga de Pedro Henrique, assim como o jovem Pedrinho, que agradou diante do Red Bull Brasil e será mantido no lugar de Romero. Após cumprir suspensão, Jadson volta no lugar de Léo Jabá.

Apesar de Carille não ter confirmado, a provável escalação do Corinthians para o clássico tem: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Pedrinho; Jô. O lateral Fagner, ainda com a seleção brasileira, é desfalque certo.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Caique França

Zagueiros: Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Guilherme Arana, Moisés, Léo Príncipe e Marciel

Volantes: Maycon, Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Camacho

Meias: Guilherme, Rodriguinho, Jadson e Pedrinho

Atacantes: Jô e Léo Jabá

