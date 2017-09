Rodrigo Caio retorna como titular e Jucilei é desfalque em treino do São Paulo

O zagueiro Rodrigo Caio se reapresentou no centro de treinamento do São Paulo e participou dos treinos da equipe nesta quarta-feira, após uma semana e meia concentrado com a seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa.

O jogador retomou sua posição de titular no treino tático e teve com parceiro de zaga, na maior parte do tempo, o recém-contratado Bruno Alves. O ex-Figueirense disputa com Aderllan e Lugano a vaga de Arboleda, que, suspenso, não poderá jogar contra a Ponte Preta.

Sem Jucilei, que machucou a coxa esquerda no treino de segunda-feira e fez apenas exercícios leves nesta quinta, Dorival Júnior armou o São Paulo com Sidão no gol; Militão na lateral direita, Rodrigo Caio e Bruno Alves na zaga e Edimar na lateral esquerda. No meio de campo, Hernanes, Petros e Gómez, que substituiu Jucilei; mais à frente, Lucas Fernandes treinou na posição de Cueva pela esquerda, Marcos Guilherme pela direita e Pratto, centralizado.

A atividade era paralisada com bastante frequência por Dorival para orientações sobre posicionamento. O treinador também cobrou mais força e agilidade, principalmente nas retomadas na defesa. O setor ofensivo também foi bastante pressionado para ter mais efetividade nas finalizações e jogadas de penetração.

O São Paulo continua a preparação para o duelo contra a Ponte Preta em mais dois treinos fechados, na quinta e na sexta. O jogo no Morumbi está marcado para sábado, 19h.

